«Зелено-білі» спробують здобути другу перемогу в сезоні

У суботу, 4 жовтня, «Карпати» в межах 8-го туру чемпіонату України на виїзді зустрінуться з «Олександрією». Матч відбудеться на стадіоні КСК «Ніка» (Олександрія) і розпочнеться о 13:00. Головним арбітром матчу буде Денис Шурман (Київська обл.), а за VAR відповідатиме Денис Резніков (Кам'янське).

«Олександрія» після провального старту (4 поразки) нарешті змогла вийти з кризи й почала набирати очки. В останніх трьох матчах підопічні Кирила Нестеренка здобули дві перемоги й одну нічию і зуміли покинути дно турнірної таблиці, піднявшись на тринадцяту сходинку.

Натомість «Карпати» продовжує лихоманити. Після довгоочікуваної перемоги (над «Оболонню») львів’яни у минулому турі вже до середини першого тайму перемагали «Динамо» (2:0), однак примудрились розгубити перевагу (2:3) і лише завдяки голу Мірошніченка у доданий час врятували нічию (3:3). Дуель з «Олександрією» стане черговим маркером для Владислава Лупашка, якого ЗМІ вже давно відправляють у відставку.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Карпати». На перемогу «зелено-білих» дають 2,04, тоді як успіх олександрійців оцінюють у 3,55. Нічия котирується в 3,75. Фахівці очікують від команд великої кількості забитих голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,82, тоді як «тотал менше 2,5» – 2,05.

Де дивитися матч 8-го туру УПЛ між «Олександрією» та «Карпатами»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.