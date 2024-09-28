Підопічні Владислава Лупашка намагатимуться розвинути успіх після перемоги над «Чорноморцем»

У суботу, 28 вересня, львівські «Карпати» в межах 8-го туру чемпіонату України прийматимуть житомирське «Полісся». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Україна» й стартує о 18:00. Головним арбітром буде Денис Резніков з Кам’янського (який в УПЛ провів лише 6 матчів), а за VAR відповідатиме Денис Шурман (Київська область).

«Полісся» поки не знає смаку поразок в чемпіонаті України – в 6-ти матчах підопічні Імада Ашура розписали лише дві нічиї й після 7-ми турів йдуть у турнірній таблиці третіми, маючи гру в запасі. Натомість у «Карпат» лише 2 перемоги й десята сходинка.

Цікаво, що львівська і житомирська команда вперше зустрінуться на рівні УПЛ. Раніше вони двічі грали у Першій лізі, де обидва рази перемагало «Полісся». Одразу два гравці мають шанс відзначити ювілей, зігравши свій 100-й матч на професіональному рівні – Амбросій Чачуа з «Карпат» та Богдан Лєднєв з «Полісся». Нинішні наставники команд – Владислав Лупашко та Імад Ашур – наймолодші тренери Прем’єр-ліги: обидва є уродженцями Одещини (тренер «Полісся» народився в обласному центрі, а наставник «Карпат» – у Білгороді-Дністровському).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Полісся». На перемогу житомирців дають 1,99, тоді як успіх львів’ян оцінюють в 4,15. Нічия котирується в 3,50. Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,18, тоді як тотал менше 2,5 – 1,76.

Найбільше шансів забити у «Полісся» має Олександр Назаренко (2,20), а в «Карпат» – Амбросій Чачуа (2,75).

Де дивитися матч 8-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Поліссям»

Матч «Карпати» – «Полісся» онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.