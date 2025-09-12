«Зелено-білі» зобов'язані потішити своїх уболівальників після правольного старту сезону

У неділю, 14 вересня, «Карпати» в 5-му турі чемпіонату України прийматимуть «Полтаву». Поєдинок відбудеться у Львові на стадіоні «Україна» й розпочнеться о 18:00.

Головний тренер «левів» Владислав Лупашко в період паузи, викликаної матчами збірних, вирішив не розпорошуватися на спаринги, а зосередитись на тренувальному процесі. Команда у ці дні не змогла розраховувати одразу на низку гравців: до збірної Молдови викликали Владислава Бабогла, Олег Федор, Артур Шах та Микола Киричок вирушили до молодіжки на матч відбору Євро-2027, а Назар Домчак, Юрій Кокодиняк, Андрій Чеберинчак та Владислав Резнік були запрошені до табору юніорської збірної України.

«Карпати» вкрай невдало розпочали сезон, не здобувши поки жодної перемоги (одна поразка і три нічиї). Після 4-х турів «зелено-білі» у турнірній таблиці УПЛ розташувались на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 3 очки.

Не кращим чином йшли справи і в новачка елітного дивізіону – «Полтави». «Містяни», розпочавши з поразки від «Руха» (1:2), здолали «Верес» (1:0) після чого були двічі розгромлені «Кудрівкою» (3:1) та «Зорею» (4:1). Як наслідок, 3 бали і тринадцяте місце в УПЛ.

«Карпати» і «Полтава» у своїй історії зустрічались лише двічі (в сезоні 2023/24 у Першій лізі) – обидва рази сильнішими були «леви» (2:1 та 1:0).

FAVBET фаворитом матчу вважає «Карпати». На перемогу львів’ян дають 1,61, тоді як успіх «Полтави» оцінюють в 5,30. Нічия котирується в 4,05. Фахівці очікують від команд великої кількості забитих голів: тотал 2,0 більше становить 1,77, тоді як тотал менше 2,0 – 2,05.

Де дивитися матч 5-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Полтавою»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.