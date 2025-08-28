Львівські клуби спробують пробитися до 3-го раунду змагань

У четвер, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках — «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2025/26:

«Колос» (Полонне, Хмельницька обл.) — «Металіст 1925» (Харків)

«Металург» (Запоріжжя) — «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)

«Інгулець» (Петрове) — «Поділля» (Хмельницький)

«Полісся» (Ставки, Київська обл.) — «Шахтар» (Донецьк)

«Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

«Лісне» (Київ) — «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.)

«Чернігів» — «Кривбас» (Кривий Ріг)

«Локомотив» (Київ) — «Верес» (Рівне)

«Олександрія» — «Динамо» (Київ)

«Лівий берег» (Київ) — «Вікторія» (Суми)

«Рух» (Львів) — «Полісся» (Житомир)

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) — «Чорноморець» (Одеса)

«Металіст» (Харків) — ЛНЗ (Черкаси)

«Денгофф» (Денихівка, Київська обл.) — «Агробізнес» (Волочиськ)

«Буковина» (Чернівці) — «Карпати» (Львів)

«Полтава» — «Нива» (Тернопіль)

Першими в парах зазначені господарі поля. Кожне протистояння складатиметься лише з одного матчу, а у випадку нічиєї в основний час долю переможця вирішуватиме серія пенальті.