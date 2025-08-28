«Карпати» і «Рух» отримали суперників в 1/16 фіналу Кубка України
Учасники кубкового турніру дізналися своїх майбутніх опонентів
Львівські клуби спробують пробитися до 3-го раунду змагань
У четвер, 28 серпня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України, повідомляє офіційний сайт УАФ.
У цьому раунді братимуть участь команди, які здобули перемоги на етапі 1/32 фіналу. Також у боротьбу вступають чотири представники України в єврокубках — «Динамо», «Шахтар», «Полісся» та «Олександрія».
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2025/26:
- «Колос» (Полонне, Хмельницька обл.) — «Металіст 1925» (Харків)
- «Металург» (Запоріжжя) — «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь)
- «Інгулець» (Петрове) — «Поділля» (Хмельницький)
- «Полісся» (Ставки, Київська обл.) — «Шахтар» (Донецьк)
- «Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
- «Лісне» (Київ) — «Олімпія» (Савинці, Полтавська обл.)
- «Чернігів» — «Кривбас» (Кривий Ріг)
- «Локомотив» (Київ) — «Верес» (Рівне)
- «Олександрія» — «Динамо» (Київ)
- «Лівий берег» (Київ) — «Вікторія» (Суми)
- «Рух» (Львів) — «Полісся» (Житомир)
- «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) — «Чорноморець» (Одеса)
- «Металіст» (Харків) — ЛНЗ (Черкаси)
- «Денгофф» (Денихівка, Київська обл.) — «Агробізнес» (Волочиськ)
- «Буковина» (Чернівці) — «Карпати» (Львів)
- «Полтава» — «Нива» (Тернопіль)
Першими в парах зазначені господарі поля. Кожне протистояння складатиметься лише з одного матчу, а у випадку нічиєї в основний час долю переможця вирішуватиме серія пенальті.
