«Леви» спробують реабілітуватися за прикру поразку від «Зорі»

У суботу, 7 грудня, «Карпати» у Львові в межах 16-го туру чемпіонату України прийматимуть рівненський «Верес». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Україна» й розпочнеться о 18:00. Головним рефері зустрічі буде Максим Козиряцький (Запоріжжя), а за VAR відповідатиме Андрій Коваленко (Полтава).

«Верес» їде до Львова з 10-матчевою безпрограшною серією (з урахуванням Кубка України). Своєю чергою «Карпати» ніяк не можуть набути стабільності, чергуючи перемоги з поразками. Минулого тижня рівняни перемогли у Черкасах ЛНЗ з рахунком 2:1, а «зелено-білі» з аналогічним результатом поступилися «Зорі».

Перед очною дуеллю «Карпати» у турнірній таблиці УПЛ йдуть шостими, а «Верес» – восьмим, однак відстань між командами в турнірній таблиці становить лише два очки. У першому колі колективи розійшлись миром, розписавши безгольову нічию.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Карпати». На їхню перемогу дають 2,42, тоді як успіх «Вереса» оцінюють у 3,10. Нічия котирується у 3,30. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,47, тоді як тотал менше 2,5 – 1,54. Найбільше шансів забити у «Карпат» мають Ігор Невеш (3,30), а у «Вереса» – Марко Мрвальєвіч (3,10).

Де дивитися матч 16-го туру УПЛ між «Карпатами» та «Вересом»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.