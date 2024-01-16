Фільм стартував у прокаті 11 січня

Протягом першого прокатного вікенду український фільм «Ля Палісіада» зібрав 617,5 тис. грн, а кількість проданих квитків сягнула 3883.

Світова прем’єра дебютного фільму Філіпа Сотниченка відбулася на Роттердамському фестивалі, де стрічка отримала приз FIPRESCI, а національна – на Київському тижні критики. Саме там українські кінокритики назвали його найкращим фільмом року. Також фільм був номінований на премію Європейської кіноакадемії.

Події в стрічці розгортаються в 1996 році, в останні місяці існування смертної кари в Україні. Судовий психіатр Олександр (Андрій Журба) та його товариш, слідчий Ільгар (Навруз Пашаєв), розслідують вбивство свого колеги-міліціонера. Трьох чоловіків пов’язувала спільна робота, давня дружба та почуття до однієї жінки. Тепер вона – вдова загиблого.

Бюджет картини – 14 млн грн. Прокат фільму триває.