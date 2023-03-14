У Казахстані заарештували майно російського оператора космодрому «Байконур»

У Казахстані заарештували майно головного оператора російських космодромів – Центру з експлуатації наземної космічної інфраструктури (ЦЕНКІ). Про це 14 березня повідомив міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану Багдат Мусін.

За словами міністра, за рішенням суду Міжнародного фінансового центру «Астана» з російського ЦЕНКІ стягнуть понад 13,6 млн тенге (близько 30 млн дол). Майно компанії заарештовано, керівництво ЦЕНКІ перебуває в Казахстані, з ним тривають переговори.

«Були певні судові процеси. Це два підприємства. З одного боку - АТ "СП Байтерек", а з іншого боку – АТ "ЦЕНКІ". У них були судові процеси в арбітражному суді МФЦА, за підсумками якого МФЦА певне рішення винесло. У підсумку судовий виконавець виконує дії, які він зобов'язаний робити за законом РК. Це не стосується майна всього комплексу "Байконур", це стосується ЦЕНКІ, його майна на території РК», – пояснив Мусін.

За даними ЗМІ, судовий процес пов'язаний із невиконанням умов контракту на розробку ескізного проекту комплексу «Байтерек», який російське підприємство отримало від СП. У рамках контракту підприємство «Роскосмосу» мало, зокрема, провести оцінку впливу на навколишнє середовище, але не зробило цього.

У результаті «Байтерек» звернулася до суду з вимогою стягнути з ЦЕНКІ її фактичну вартість. Зазначається, що суд задовольнив позов ще в листопаді 2022 року.

«Оскільки російське підприємство, вочевидь, не стало виплачувати суму стягнення добровільно, у межах виконавчого провадження його майно в Казахстані заарештували», – пише видання.

Так, за даними KZ24, ЦЕНКІ заборонили виводити матеріальні цінності та активи з країни, а її керівнику заборонено залишати територію Казахстану.