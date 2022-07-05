Російські космонавти розгорнули на МКС прапор так званої «ЛНР»

Міністерство закордонних справ України закликає виключити Російську Федерацію з усіх міжнародних космічних програм. Так українське зовнішньополітичне відомство відреагувало на демонстрацію росіянами прапора створеного Кремлем терористичного угрупування «ЛНР» у космосі.

«Показ російськими космонавтами на Міжнародній космічній станції прапора, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі і перетворюють цілі українські міста у попіл. Росія експортує свої варварство навіть у космос – зону миру. Її потрібно виключити з усіх міжнародних космічних програм», – написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначимо, що російські космонавти Алєг Артем'єв, Дініс Матвєєв та Сєргєй Корсаков, які працюють сьогодні на Міжнародній космічній станції, станції розгорнули прапори самопроголошених «Л/ДНР» після того, як російські окупанти захопили Луганську область. Як зазначили в «Роскосмосі» таким чином космонавти приєдналися до привітань так званого голови «ЛНР» Леоніда Пасічника про нібито «новий День Великої Перемоги».

Як інформував ZAXID.NET, 3 липня повідомив, що Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій та рубежів після важких боїв за Лисичанськ, який залишався останнім великим містом на Луганщині. Там зазначили, що в умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста «призвело б до фатальних наслідків»