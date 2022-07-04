Росіяни переважали вдесятеро при наступі на Лисичанськ, зараз вони вже закріплюються в місті, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Навіть в останній день оборони Лисичанська під щільним вогнем медики госпіталізували поранених, рятували місто пожежники, поліція фіксувала злочини. Тримали стрій, навіть коли це вже здавалося неможливим. Росіяни переважали вдесятеро… Російська армія зібрала сили зі всіх можливих напрямків і зосередила їх в Лисичанську. Їхню перевагу в особовому складі ми нівелювали майстерністю українських бійців. Однак необхідна для витиснення ворога кількість далекобійної зброї до нас ще не надійшла», – сказав він вранці в понеділок, 4 липня.

Голова Луганщини зазначив, що багато поранених місцевих жителів вивезли до лікарень Дніпра, Львова чи Івано-Франківська. У медзакладах Донеччини, де зараз теж вже небезпечно, за останні тижні отримують, або вже отримали, допомогу близько 50 важкопоранених лисичан.

Гайдай зазначив, що окупантам вдалося форсувати Сіверський Донець, щоб на п’ятий місяць війни захопити Білогорівку. Під контролем росіян вже й Золотарівка.

Нагадаємо, 3 липня Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську.