3 липня росіянам вдалося витіснити ЗСУ з Лисичанська

Президент держави-терориста та російський воєнний злочинець Владімір Путінвтратив довіру до своїх генералів. Російський президент настільки боявся, що його підлеглі в черговий раз провалять завдання, що доручив захоплення Лисичанська одразу двом командирам, повідомляють в американському Інституті вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Повідомляється, що два «високопоставлені» російські командири несуть відповідальність за тактичні дії в районі Лисичанська. Зокрема, за оточення міста та району на захід від нього відповідали командувач центральним військовим округом генерал-полковник Алєксандр Лапін та командувач Повітряно-космічними силами РФ генерал Сєргей Суворікін.

«Участь двох таких офіцерів в одній і тій же операції на невеликій ділянці фронту примітна і, ймовірно, вказує на те значення, яке президент Росії Володимир Путін надавав забезпеченню безпеки Лисичанська і кордону Луганської області, а також на його недовіру в молодших офіцерів для виконання цієї роботи», – вважають фахівці ISW.

За словами експертів ISW, російські окупанти не повністю, як стверджував міністр оборони РФ Сєргей Шойгу, «очистила» Лисичанськ. Росіяни все ще ведуть бої в межах міста, намагаючись знищити українські сили, які чинять опір.

«Але виведення українських військ означає, що російські сили майже напевно завершать свої операції з розмінування відносно швидко. Швидше за все, наступного разу вони наступлять на Сіверськ, хоча натомість або одночасно з ними вони можуть почати серйозніші атаки на Бахмут чи Слов'янськ. ЗСУ, ймовірно, продовжать бойовий відхід до траси E40, яка проходить від Слов'янська через Бахмут до Дебальцевого», – припустили в ISW.

Після захоплення Лисичанська війська держави-терориста Росії майже напевно переключать свою увагу на захопленні Донецької області. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю, 3 липня, Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.

Британська розвідка припускає, що після Лисичанська росіяни спробують повністю захопити Донеччину.