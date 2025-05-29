Постраждалого військовослужбовця госпіталізували

У Харківській області біля автомобіля військовослужбовця ТЦК та СП вибухнув невідомий предмет. Внаслідок вибуху військовий отримав травму, через що йому ампутували руку, повідомили у пресслужбі Харківського ОТЦК та СП у четвер, 29 травня.

За даними ОТЦК, військовий знайшов невідомий предмет поблизу свого автомобіля, який здетонував. Внаслідок вибуху чоловік отримав важку травму.

«Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть. Загроза життю військовослужбовця відсутня, він перебуває під наглядом медиків. Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу», – повідомили у пресслужбі Харківського ОТЦК.

Наразі встановлюються причини та обставини події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження – втім, у пресслужбі ОТЦК не уточнили, за якою саме статтею. Тривають слідчі дії.