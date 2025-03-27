Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який готував вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Херсоні. Ним виявився безробітний мешканець Черкас, повідомили в пресцентрі відомства в четвер, 27 березня.

Як вставило слідство, терорист мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до військової адмінбудівлі. У цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.

Чергового агента російська ФСБ знайшла через Telegram-канали з пошуку швидких заробітків. Спочатку чоловік підпалив об’єкти «Укрзалізниці» на Черкащині, після чого йому доручили здійснити теракт у Херсоні. Там він отримав геолокацію схрону, з якого потім забрав готовий СВП.

Також зрадник встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої ФСБ відстежувала його переміщення. У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про перебування агента, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК, зазначають правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали ворожого агента біля місця запланованого теракту.

Наразі затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.