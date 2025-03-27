У Херсоні затримали диверсанта, якого росіяни планували підірвати біля будівлі ТЦК
Раніше зрадник підпалив об’єкти «Укрзалізниці» на Черкащині
Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який готував вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Херсоні. Ним виявився безробітний мешканець Черкас, повідомили в пресцентрі відомства в четвер, 27 березня.
Як вставило слідство, терорист мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм на вході до військової адмінбудівлі. У цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом.
Чергового агента російська ФСБ знайшла через Telegram-канали з пошуку швидких заробітків. Спочатку чоловік підпалив об’єкти «Укрзалізниці» на Черкащині, після чого йому доручили здійснити теракт у Херсоні. Там він отримав геолокацію схрону, з якого потім забрав готовий СВП.
Також зрадник встановив на свій телефон спеціальну програму, за допомогою якої ФСБ відстежувала його переміщення. У такий спосіб російська спецслужба планувала дізнатися про перебування агента, щоб підірвати його з вибухівкою біля ТЦК, зазначають правоохоронці.
Співробітники СБУ затримали ворожого агента біля місця запланованого теракту.
Наразі затриманому повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на вчинення терористичного акту).
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.