Відвідати презентацію можна 1 червня о 16:00 на вул. Гребінки, 6 у публічноісторичному просторі «Після тиші»

У неділю, 1 червня, у публічноісторичному просторі «Після тиші» у Львові презентують збірку графічних історій про жінок, які у дитинстві пережили примусову працю, Голокост, нацистські каральні операції та радянські переслідування. Зареєструватися на подію можна за посиланням.

Як повідомляють організатори, хоча йдеться про події у різних регіонах і з різними людьми, проте всі ці розповіді мають спільні риси: втрати близьких, позбавлення чи знищення домівок, довге співжиття з важкою пам'яттю. Збірка доступна українською та англійською мовами.

«Упродовж 2021-2023 років наша команда записала усноісторичні інтерв'ю з Марією Тимошук, Леєю Дікер, Марією Невмержицькою та Ганною Гончарук про пережите ними під час Другої світової війни. У співпраці з колективом журналу «Спільне» ми адаптували їхні спогади для графічних історій» – розповів історик і співзасновник ГО «Після тиші» Андрій Усач.

Відвідати презентацію можна 1 червня о 16:00 на вул. Гребінки, 6. Зареєстровані учасники зможуть безкоштовно отримати примірник збірки. Презентація відбудеться у межах виставки «Воєнне дитинство. Дитячі досвіди Другої світової війни», яку можна оглянути в публічноісторичному просторі «Після тиші» до 8 червня включно з середи по неділю о 12:00-19:00.