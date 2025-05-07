Виставку експонуватимуть у публічноісторічниму просторі «Після тиші​​​​​​​» на вул. Гребінки, 6 у Львові

До 80-річчя закінчення Другої світової війни Музей воєнного дитинства та ГО «Після тиші» відкриють у Львові виставку, присвячену воєнному дитинству. Приватні історії, розказані безпосередніми очевидцями і очевидецями подій Другої світової війни, дадуть змогу побачити розмаїття досвідів.

«Дитячий досвід у публічному просторі, витіснений з офіційної радянської версії війни, зводився до образів про “маленьких героїв” та “маленьких жертв”. Цього спадку ми не позбулися й досі – дитячі досвіди зашорені стереотипами і в сучасних суспільних дискусіях», – розповідають організатори.

Відвідати виставку можна буде з 9 травня до 8 червня у публічноісторічниму просторі «Після тиші» (вул. Гребінки, 6), з середи по пʼятницю з 12:00 до 19:00.

Виставка створена Музеєм воєнного дитинства спільно з ГО «Після тиші» за підтримки Програмного офісу forumZFD в Україні.

Музей воєнного дитинства – незалежна інституція, що документує досвіди людей в Україні, на чиє дитинство вплинула чи продовжує впливати війна. Основа архіву музею – історії російсько-української війни. Крім того, музей записує історії людей, які були дітьми під час Другої світової війни. Предмети з колекції, повʼязані з історіями дітей, експонуються на виставках в Україні та за кордоном.



























