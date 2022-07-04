Лисичанськ став останнім великим населеним пунктом Луганщини з якого вийшли ЗСУ

Після захоплення Лисичанська війська держави-терориста Росії майже напевно переключать свою увагу на захопленні Донецької області. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишалося, під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що значна частина Донецької області залишається під контролем українських сил, і боротьба за неї буде виснажливою для обох сторін.

До слова, американський Інститут вивчення війни (ISW) прогнозує, що після захоплення Лисичанська та населених пунктів навколо нього Росія наступатиме в бік Сіверська. Або посилить атаки на Бахмут чи Слов’янськ.

«Ймовірно, українські війська продовжуватимуть бойовий відхід у бік траси Е40, яка пролягає зі Слов’янська через Бахмут у бік Дебальцевого. Чи виберуть вони наразі оборону навколо Сіверська — незрозуміло», — вважають в ISW.

Як інформував ZAXID.NET, у неділю Генштаб повідомив, що після важких боїв Сили оборони України відійшли від займаних позицій і рубежів у Лисичанську Луганської області.