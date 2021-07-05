Павло Рабешко має посвідку на проживання в Білорусі

У білоруському місті Столин силовики затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешка, а в його помешканні провели обшук. Про це повідомив білоруський правозахисний центр «Вясна».

Українця затримали ще 3 липня, у День Незалежності Білорусі, коли країною прокотилася чергова хвиля протестів проти режиму Олександра Лукашенка. За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому брали участь п'ять співробітників міліції.

Про причини затримання та обшуків не повідомляється. В українця вилучили телефон та відвезли його у невідомому напрямку. За попередньою інформацією, його доставили до пінського КДБ. Зазначається, Рабешко має посвідку на проживання в Білорусі.

Крім того, за даними Центру, у цей же день масові затримання та обшуки відбулися у Мінську та Бресті.

Як інформував ZAXID.NET, 2 липня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розпорядився повністю перекрити кордон з Україною, наголосивши, що «величезна кількість зброї надходить з України до Білорусі».

Однак у Міністерстві закордонних справ України це заперечили.

Крім того, 3 липня у Держприкордонслужбі України заявили, що не зафіксували зменшення пропускних операцій на кордоні України з Білоруссю після рішення білоруської влади перекрити кордон.