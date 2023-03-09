Керівна партія Грузії відкликала скандальний законопроект про «іноагентів»
Ухвалення законопроекту викликало масові протести біля грузинського парламенту
До теми
На тлі масових протестів політрада партій «Грузинська мрія», «Сила народу» та парламентська більшість оприлюднила спільну заяву, в якій йдеться про відкликання законопроекту про іноземних агентів.
Зазначається, що між політрадами «Грузинської мрії», «Сили народу» та членами парламентської більшості відбулися консультації щодо поточних політичних процесів навколо закону «Про прозорість іноземного впливу».
«Ми бачимо, що прийнятий законопроект викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла представити законопроект у негативному світлі та ввести в оману певну частину громадськості. До законопроєкту був прикріплений неправдивий ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини суспільства як відхід від європейського курсу», – йдеться у заяві.
Через спротив у суспільстві керівна партія Грузії вирішила відкликати скандальний законопроект й пообіцяли «краще роз’яснити» грузинам, для чого був розроблений цей документ.
Нагадаємо, до парламенту скандальний законопроект вні громадський рух «Сила народу». Він з'явився в країні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зазначив однією зі своїх цілей протистояння «пропаганді ліберальної ідеології» та «бажанню Заходу втягнути Грузію у війну». Його заснували колишні члени правлячої партії «Грузинська мрія», яку, як і сам рух, опозиція неодноразово звинувачувала в проросійських настроях.
Згідно з документом, до реєстру «іноземних агентів» пропонується включати недержавні організації та ЗМІ, які отримують від 20% фінансування від іноземної держави.
Відмова від реєстрації в реєстрі «іноагентів» може призвести до штрафу в розмірі до 25 тис. ларі (8,8 тис. євро). Юридична або фізична особа, яка внесена до списку «іноагентів», зобов'язана буде надавати щорічні декларації. Також особі, яка потрапила до цього реєстру, буде заборонено отримувати будь-яку інформацію від держслужбовців.
Критики стверджують, що ці норми нагадують російський закон 2012 року, який використовувався для придушення інакомислення.
7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроект «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Це викликало масові протести та сутички під парламентом, під час яких поліція застосовувала до протестувальників сльозогінний газ та водомети. Під час сутичок поліція затримала щонайменше 66 людей.
Внаслідок протестів будівля грузинського парламенту пошкоджена, тож пленарні засідання на кілька тижнів скасували.