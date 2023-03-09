Через ухвалення цього законопроекту в Грузії виникли масові протести

На тлі масових протестів політрада партій «Грузинська мрія», «Сила народу» та парламентська більшість оприлюднила спільну заяву, в якій йдеться про відкликання законопроекту про іноземних агентів.

Зазначається, що між політрадами «Грузинської мрії», «Сили народу» та членами парламентської більшості відбулися консультації щодо поточних політичних процесів навколо закону «Про прозорість іноземного впливу».

«Ми бачимо, що прийнятий законопроект викликав розбіжності в суспільстві. Машина брехні змогла представити законопроект у негативному світлі та ввести в оману певну частину громадськості. До законопроєкту був прикріплений неправдивий ярлик "російського закону", а його ухвалення в першому читанні було представлено в очах частини суспільства як відхід від європейського курсу», – йдеться у заяві.

Через спротив у суспільстві керівна партія Грузії вирішила відкликати скандальний законопроект й пообіцяли «краще роз’яснити» грузинам, для чого був розроблений цей документ.

Нагадаємо, до парламенту скандальний законопроект вні громадський рух «Сила народу». Він з'явився в країні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та зазначив однією зі своїх цілей протистояння «пропаганді ліберальної ідеології» та «бажанню Заходу втягнути Грузію у війну». Його заснували колишні члени правлячої партії «Грузинська мрія», яку, як і сам рух, опозиція неодноразово звинувачувала в проросійських настроях.