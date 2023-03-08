Заворушення у Тбілісі, викликані невдоволенням громадськості ухваленням у першому читані закону про «іноагентів», 8 березня 2023

Ввечері в середу, 8 березня протестувальники проти проросійського законопроекту про іноагентів знову почали штурм парламенту. У відповідь силовики застосовують до них водомети.

Як пише «Новости-Грузия», протестувальники виламали ґрати на вікнах і побили шибки. Своєю чергою поліція, окрім водометів, застосувала сльозогінний газ.

Ідею оточити парламент висунув представник опозиції, лідер «Стратегії Агмашенебелі» Георгій Вашадзе. За його пропозицію люди голосували підняттям рук. Він також закликав поліцію не перешкоджати учасникам акції.

Як пише «Грузія онлайн», спецпризначенці почали розганяти учасників акції, які зібралися біля будівлі парламенту Грузії. Проти мітингувальників застосовуються водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. Перед цим МВС попередило громадян звуковим сигналом і закликало їх розійтися.

«Ситуація біля парламенту в ці хвилини напружена. Демонстранти захищаються від спецпризначенців залізними загородженнями», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Грузії представили законопроект про «іноагентів», який фактично копіює російський закон. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, будуть надавати статус «іноагентів».

7 березня грузинський парламент ухвалив документ у першому читанні, після чого в країні спалахнули протести.

На тлі протестів влада передала відповідні законопроекти на розгляд до Венеційської комісії.