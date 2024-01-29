Андрій Кузнік очолює Львівську митницю менше року

Виконувач обов’язків начальника Львівської митниці Андрій Кузнік подав декларацію про доходи за 2022 рік. Документ оприлюднений єдиному державному реєстрі декларацій на сайті НАЗК.

Відповідно до поданої Андрієм Кузніком декларації, у 2022 році він як начальник Рівненської митниці отримав майже 500 тис. грн зарплати, а його дружина Антоніна – 170 тис. грн доходів від підприємницької діяльності, 18 тис. грн стипендії у Першому київському фаховому медичному коледжі та 350 тис. грн від відчуження рухомого майна.

Сім’я Андрія Кузніка зберігає понад 117 тис. доларів та більше ніж 41 тис. грн готівкою.

Андрій Кузнік є власником земельної ділянки та незавершеного будівництва (садового будинку) у Вишгородській громаді на Київщині, має в користуванні дві квартири у Києві, одна з яких записана на родича (131,7 м2), а інша – службова (87,6 м2). Дружина має у власності три земельні ділянки на Чернігівщині та користується службовим житлом у столиці. Згадану землю сім’я митника набула у 2019-2020 роках. А з 2022 року Антоніна Кузнік є співвласницею земельної ділянки, площею 17 соток, у селі Яблуниця неподалік «Буковеля», також з того часу сім’я митника орендує будиночок (130 м2) та ділянку у селі Вовчинець біля Івано-Франківська.

Їздить керівник Львівської митниці кросовері Mazda CX3 (2019 року випуску), купленому в 2021 році. Також сім’я митника користується записаним на родичку позашляховиком Lexus GX460 (2010 року випуску).

Серед цінних речей Андрій Кузнік задекларував рюкзак Louis Vuitton вартістю 100 тис. грн та швейцарський годинник Montblanc, куплений за 100 тис. грн.

38-річний Андрій Кузнік очолює Львівську митницю менше року. Перед роботою на митниці він працював в СБУ.