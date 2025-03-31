До призначення він викладав в КНУ ім. Тараса Шевченка

Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода оприлюднив декларацію за 2024 рік. Посадовець обійняв посаду начальника адміністрації влітку 2024 року. До того В’ячеслав Негода офіційно перебував на пенсії і викладав в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В декларації керівник ОВА вказав 425 тис. грн заробітної плати.

Згідно з декларацією за 2024 рік, В’ячеслав Негода задекларував лише один об’єкт нерухомості – квартиру в Тернополі площею 67 м2. Житло в рівних частках належить чотирьом людям – це В’ячеслав Негода та його родичка Ольга Негода, та його донькам Олені Невістюк та Яні Рогальській.

Керівник Тернопільської ОВА зареєстрував два авто. Це Ford Focus 2012 року випуску, який належить йому, та Mitsubishi ASX 2011 року випуску, який є у власності його дружини Ірини Кордуби. В декларації В’ячеслав Негода також вказав, що має акції ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

Керівник Тернопільської ОВА отримав понад 227 тис. грн пенсії та 450 тис. грн зарплати в адміністрації. Також йому перерахували 77 тис. грн зарплати з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де він викладає. В’ячеслав Негода має ступінь доцента. Дружина Ірина отримала понад 88 тис. грн від Київського національного університету будівництва і архітектури.

Подружжя свої статки зберігає в банках та в готівці. В’ячеслав Негода має 80 тис. грн та 10 тис. доларів готівкою. В банках має понад 240 тис. грн на рахунку.

Додамо, що до 2020 року В’ячеслав Негода окрім дружини вписував в своїх деклараціях також сина Назарія і тещу Людмилу Левченко. Його теща володіла великою за площею квартирою в Києві. Приміщення мало понад 100 м2. У власність вона його отримала в 2019 році за 1 млн грн. А у власності сина була земельна ділянка площею 1000 м2, вартість землі – 300 тис. грн. Також В’ячеслав Негода декларував незавершене будівництво будинку, яке також належить сину.

Додамо, В’ячеслав Негода народився 25 травня 1957 року в селі Борщівка, на Лановеччині в Тернопільській області. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут, за спеціальністю архітектура, Львівський Національний університет ім. І.Франка, за спеціальністю правознавство та Національну академію державного управління при Президентові України. Науковий ступінь – доктор філософії (в галузі публічного управління та адміністрування).

Був начальником конструкторського бюро Виробничого об’єднання «Ватра» в Тернополі. З 1990 по 1998 рік – Тернопільським міським головою, депутатом Тернопільської облради.

У 1998 році став першим заступником виконавчого директора Асоціації міст України. З 2008 по 2010 рік був заступником міністра Мінрегіонбуду. Заступником Міністра розвитку громад та територій України працював з вересня 2019 року. 24 січня 2023 року В’ячеслава Негоду звільнили з посади заступника міністра розвитку громад та територій України.