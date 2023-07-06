Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду президента «Київміськбуду»

У «Київміськбуді» проведуть аудит, на цей час керівника компанії Ігоря Кушніра відсторонять від посади. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив 6 липня.

Мер столиці України заявив, що на його вимогу відбулося спільне засідання Наглядової ради та Правління ПрАТ «Київміськбуд». Там вирішили провести аудит. Його проведуть із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм. Також працює тимчасова контрольна комісія, яку створили депутати Київради, вона теж надасть результати перевірки діяльності компанії «Київміськбуд» та її керівництва.

Наглядова рада доручила «Київміськбуду» продовжувати здійснювати діяльність щодо виконання зобов’язань перед інвесторами.

Як повідомлялося раніше, 3 липня проект Bihus.Info оприлюднив розслідування про те, що у дружини президента «Київміськбуду» Ігоря Кушніра є вілла у Франції за 20 млн. Вілла розташована в містечку Вільфранш-сюр-Мер, поблизу Ніцци, називається «Cayo» і має площу 850 квадратних метрів. Усередині – 6 спалень та особистих ванних кімнат, велика вітальня в бежевих тонах, винний льох, простора кухня. Маєток розташовано на закритій території площею понад 5 тис. квадратних метрів. Тут також є басейн із панорамним видом на море, великий сад і гараж на 8 авто.

Ігор Кушнір понад 10 років обіймає посаду президента «Київміськбуду».