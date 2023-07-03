Вілла площею 850 м² розташована на закритій території площею 5000 м²

Оксана Кушнір, дружина президента будівельної компанії «Київміськбуд» Ігоря Кушніра, володіє віллою на Лазуровому узбережжі у Франції вартістю 20 млн євро. Нерухомість виявили журналісти Bihus.info, які повідомили про маєток Кушнір у понеділок, 3 липня.

За даними журналістів, вілла Оксани Кушнір розташована у Вільфранш-сюр-Мер, що поблизу Ніцци. Вілла площею 850 м² розташована на закритій території площею 5000 м².

«Процес купівлі розпочався у 2019 році, коли кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding домовилася про купівлю французької фірми SCP Cayo (на яку і записано віллу) та сплатила аванс. Фінальний етап оформлення відбувся навесні 2020 року. В останньому йдеться про вартість у майже 19 млн євро. Французькі рієлтори, з якими Bihus.Info консультувалися перед ефіром, оцінили маєток у 20 млн євро», – повідомили журналісти.

У віллі є басейн із панорамним видом на море та великий сад. Окрім цього, маєток має гараж на вісім автомобілів.

На питання щодо вілли дружини голова «Київміськбуду» відповів, що не є власником жодного майна за межами України.

Зазначимо, раніше журналісти виявили закрите котеджне містечко, яке звели на місці землі «Київміськбуду» в Козині. Будівництвом займалися наближені бізнес-партнери Кушніра та його родичі. Водночас із закритим будівництвом «Київміськбуд» просив додаткове фінансування із бюджету та призупинив будівельні роботи на інших об'єктах на початку 2023 року. Через розслідування журналістів НАБУ розпочало слідство, а Київська рада створила комісію для перевірки фактів щодо незаконної діяльності Ігоря Кушніра.