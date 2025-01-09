Затримали керівника комунального підприємства після одержання чергового хабаря

Поліцейські затримали за одержання хабарів керівника комунального підприємства зі Стрийського району на Львівщині, в підпорядкуванні якого є сміттєвий полігон. Посадовець вимагав та отримав від підприємця хабарів на 108 тис. грн за купівлю металу, пластику та скла з полігону.

Як повідомили у четвер, 9 січня, у поліції та прокуратурі Львівщини, 53-річний керівник одного з комунальних підприємств Стрийського району, місцевий мешканець, пообіцяв бізнесмену за неправомірну вигоду організувати безперешкодне вивезення твердих побутових відходів (скла, пластику та металу) із полігону без укладання офіційних договорів. Вартість кожного рейсу залежала від загального об’єму відходів.

Правоохоронці задокументували три факти одержання комунальником неправомірної вигоди в розмірі 20, 43 та 45 тис. грн. Після одержання чергового хабаря фігуранта затримали.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за хабарництво (ч.3 ст.368 ККУ). Винуватцю загрожує від п’яти до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.