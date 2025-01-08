Правоохоронці проводять слідчі дії у львівській мерії

У середу, 8 січня, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції проводять слідчі дії в Львівській міськраді у кабінеті директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ореста Тимчишина. Першим про це повідомив радник голови Львівської ОВА Олег Радик, цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили в департаменті стратегічних розслідувань.

«На третьому поверсі Ратуші на площі Ринок силовики проводять обшуки. Очевидці кажуть, що в кабінеті директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ореста Тимчишина. Причина – можливі зловживання у сфері вивозу твердих побутових відходів», – написав Олег Радик. Варто зауважити на неточності у дописі радника голови ЛОВА, оскільки мова йде не про обшуки, а вилучення документів, а кабінет Тимчишина розташований не на третьому, а на четвертому поверсі мерії.

Про те, що слідчі дії стосуються можливих зловживань у сфері вивезення сміття, ZAXID.NET підтвердили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Більше подробиць справи наразі не розголошують.

У Львівській міськраді розповіли, що надали правоохоронцям усі необхідні документи на виконання ухвали суду. «Сьогодні, 8 січня, працівники Нацполіції вилучили частину документів, що стосуються одного із перевізників твердих побутових відходів у Львові. Працівники надали необхідні документи та повністю сприяють слідству. Зараз департамент працює у звичному режимі», – сказано в повідомленні мерії.

49-річний Орест Тимчишин очолює департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР майже два роки – з квітня 2023 року.

Нагадаємо, після катастрофи на Грибовицькому сміттєзвалищі у 2016 році Львів зіткнувся із проблемою вивезення сміття на інші полігони ТПВ. Щоб вирішити проблему, у місті почали будівництво сміттєпереробного заводу, який планують завершити влітку 2025 року.