Чиновника затримали на робочому місці під час отримання чергового хабаря

Служба безпеки викрила керівника одеської митної лабораторії на систематичному хабарництві. За 300 доларів він обіцяв не перешкоджати під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну.

Як повідомили 25 лютого в СБУ, начальник одеського управління експертиз та досліджень спеціалізованої лабораторії Держмитслужби налагодив механізм систематичного вимагання хабарів від бізнесменів.

За гроші чиновник обіцяв імпортерам продовольчої продукції не перешкоджати під час досліджень якості іноземних товарів, які ввозяться в Україну. Також він «гарантував» підприємцям «прискорений» процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи.

За кожне таке «позачергове» дослідження посадовець вимагав 300 доларів США. Щодня через митну лабораторію в Одесі проходили десятки підприємців які переправляли іноземну продукцію в Україну.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час одержання чергового хабаря. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (хабар службовою особою) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.