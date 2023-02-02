Правоохоронці затримали посадовця біля будівлі ОВА під час отримання 40 тис. доларів хабаря

Служба безпеки затримала чиновника Одеської військової адміністрації, який вимагав гроші з підприємців. За хабарі він обіцяв не перешкоджати підприємцям у виділенні земельних ділянок.

Як повідомили в СБУ, заступник керівника одного з управлінь Одеської ОВА налагодив масштабний корупційний механізм, вимагаючи гроші від підприємців. За хабарі він пропонував комерсантам посприяти у «безперешкодному» виділенні земельних ділянок у місті Рені на Дунаю. Зокрема, з одного підприємця за такі «послуги» чиновник вимагав 60 тис. доларів США.

«За цю суму він "гарантував" бізнесмену виділення в оренду двох земельних площ на узбережжі Дунаю», – йдеться в повідомленні СБУ.

Правоохоронці затримали посадовця біля будівлі ОВА під час отримання першої частини хабара – 40 тис. доларів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (хабарництво) ККУ. Невдовзі слідчі повідомлять йому про підозру, а суд обере запобіжний захід. Якщо провину посадовця доведуть, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними місцевого видання «Думська», на хабарі викрили співробітника департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин.