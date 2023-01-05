Олега Муратова затримали після одержання частини хабаря

Співробітники СБУ затримали заступника голови Одеської ОВА, який за 35 тис. доларів США обіцяв «відмазати» підлеглого від кримінальної відповідальності. За даними УП, ідеться про Олега Муратова.

Як повідомили в СБУ, заступник голови ОВА запропонував керівнику одного з підрозділів обласної військової адміністрації закрити кримінальне провадження щодо нього за фактом привласнення державного майна. За це у свого підлеглого він вимагав 35 тис. доларів США.

Правоохоронці затримали заступника голови ОВА після отримання 27 тис. доларів хабаря. Під час обшуків у його кабінеті, вдома та в автомобілі знайшли понад 45 тис. доларів, 21 тис. євро, золоті злитки і монети.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 ККУ (шахрайство і корупція). Невдовзі суд має відсторонити його від займаної посади та арештувати вилучене майно.

У СБУ не розголошують імені підозрюваного, однак за даними УП, йдеться про Олега Муратова.