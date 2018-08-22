Керівника палацу культури у Новояворівську затримали на хабарі у 10 тис. грн

У вівторок, 21 серпня, працівники поліції Управління захисту економіки у Львівській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Львівщини затримали на одержанні неправомірної вигоди директора палацу культури «Кристал» у Новояворівську Яворівського району на Львівщині. Про це 22 серпня повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

Як випливає з повідомлення відділу комунікації обласної поліції, за 1700 грн на годину директор віддавав в оренду приміщення палацу культури, яким керує. При цьому лише невелику частину цієї суми орендарі сплачували на рахунок підприємства, а решту грошей віддавали йому особисто. Чоловіка затримали у палаці культури під час одержання чергового хабара у розмірі 10 тис. грн та окремо ще 3,4 тис грн як офіційну плату за оренду приміщення для проведення бізнес-семінару.

Фото прес-служби ГУ Нацполіції Львівщини

Як повідомило місцеве видання Yavir.Net, керівником палацу культури «Кристал» у Новояворівську є Василь Янчар. Гроші та речові докази вилучені з місця події.

Спійманий на хабарі директор палацу культури «Кристал» Василь Янчар (фото з Facebook-cторінки палацу культури)

За цим фактом відкрите провадження за ч.3 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.