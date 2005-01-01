Керівництво львівського аеропорту веде перемовини з двома новими авіакомпаніями

Львівський аеропорт - один з лідерів за пасажиропотоком

Аеропорт «Львів» веде перемовини про початок співпраці з іспанським лоукостером Vueling, а також катарським авіаперевізником Qatar Airways. Про це директор аеропорту Тетяна Романовська розповіла в інтерв’ю виданню ЦТС.

На питання журналіста про перспективи приходу до Львова нових бюджетних авіакомпаній найближчим часом гендиректорка зазначила: «Поки що ми маємо три напрямки, які відкриває Wizz Air, тому фактично інші лоукости будуть спостерігати, як вони будуть працювати. EasyJet обслуговує переважно англійський ринок, на який якраз виходить Wizz Air. Eurowings ‒ німецький лоукост. Але Дортмунд і Берлін вже теж зайняті Wizz Air. Щодо Іспанії, тут все вільніше, і ми ведемо переговори з Vueling».

Зараз авіакомпанія Vueling здійснює прямі рейси з аеропорту Київ-Жуляни в Барселону і Рим. Німецька дослідна компанія Jacdec назвала Vueling однією з найбезпечніших авіакомпаній світу.

Також аеропорт «Львів» сподівається на перспективу співпраці з авіакомпанією Qatar Airways. Поки чітких домовленостей немає, але Тетяна Романовська каже, що у найближчий рік-два запуск рейсів катарського перевізника до Львова цілком можливий. Цього року львівський аеропорт очікує на делегацію із Катара, яка прибуде вивчити інфораструктуру.

«Інтерес компанії Qatar Airways до нас значно зріс. Адже Київ відкритий і, можливо, компанії буде цікаво мати в Україні й іншу базу. Тому Львів міг би стати для Qatar Airways запасним аеродромом. В цьому році вже були випадки, коли у них рейси скасовувалися, і вони замість Києва йшли на зарубіжні аеропорти, хоча фактично можна було сідати у Львові», ‒ заявила вона.

Зазначимо, що львівський аеропорт серед лідерів розвитку в Україні. Після аеропорту «Київ» (Жуляни) міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з приростом 46,3% опинився на другому місці серед летовищ України. З лютого львівський аеропорт запустив нову навігаційну систему посадки літаків. З цією апаратурою аеропорт зможе приймати літаки в погоду з поганою видимістю.

Сьогодні, 23 березня, керівництво львівського аеропорту підписало контракти про співпрацю з ірландським лоукостером Ryanair. Зі Львова відкрили п'ять нових рейсів.