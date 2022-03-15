До руху долучились фахівці з кібербезпеки, працівники IT-компаній, програмісти та студенти IT-спеціальностей

Чисельність волонтерів, які долучились до лав української «кіберармії», сягнула 400 тисяч людей. Про це заявив заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

«Україна почала формування власної кіберармії, однак не встигла завершити цей процес. На допомогу державі прийшли наші кіберфахівці, які є найкращими у світі. Українська кіберармія – це самоорганізований волонтерський рух, який зараз ми оцінюємо в 400 тисяч активістів», – цитує посадовця прес-служба відомства.

До руху долучились фахівці з кібербезпеки, працівники IT-компаній, програмісти та студенти IT-спеціальностей. Їхня робота суттєво підвищила рівень захищеності українських держструктур до атак з боку РФ.

«Ми бачимо, що наш бізнес, наші державні структури є стійкими до кіберзагроз і кіберагресії з боку Росії», – зауважив чиновник.

Заступник голови Держспецзв’язку також додав, що після того як були зламані сайти федеральних каналів і ключових міністерств РФ росіяни вирішили, що атаки на їхню інформаційну структуру такого масштабу могла організувати тільки супердержава.

Нагадаємо, що 25 лютого після початку російського вторгнення в Україну міжнародна хакерська група Anonymous проголосила «кібервійну» проти російської влади та президента РФ Путіна. Після цього хакери атакували і зламали сайти державних відомств держави-агресорки, а також сайти її пропагандистських ЗМІ.