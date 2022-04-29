Росіяни створили фейковий бот української кіберполіції «Народний месник», за допомогою якого можна повідомляти українським воїнам і правоохоронцям про розташування ворожої техніки, колаборантів і мародерство, повідомила прес-служба кіберполіції у п’ятницю, 29 квітня.

Там нагадали, що кіберполіція розробила кілька ботів для повідомлення різної інформації. Так, користувачі телеграм-бота StopRussiaChannel | MRIYA від початку російського вторгнення надіслали вже понад 4 млн скарг для блокування пропагандистських ресурсів. А через бот «Народний месник» надійшло понад 47 тис. повідомлень про дії ворога: місцезнаходження їхньої техніки або залишені мітки.

У Нацполіції заявили, що через такі результати у загарбників «підгорає», тому вони й створюють фейкові боти. Ворог намагається хоч якось мінімізувати втрати й отримати повідомлення замість українських правоохоронців.

У зв’язку з цим, кіберполіція закликала українців до пильності і наголосила на необхідності звертати увагу на посилання, адже будь-яка відмінність означає потрапляння на фейковий бот або канал. Правоохоронці додали, що Зазвичай у назві фейкових ботів відрізняється одна чи декілька літер, що складно помітити під час пошуку.

Також кіберполіція вкотре нагадала про свої Telegram-боти та канали і про те, яку інформацію якому боту надсилати: