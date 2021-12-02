Поліція вилучила у хакера кілька комп'ютерів з яких він зламував чужі профілі

Кіберполіція затримала 30-річного львів'янина, який зламував чужі профілі у Facebook і здійснював з них фінансові операції. У четвер, 2 грудня, прес-служба поліції повідомила, що зловмиснику вже висунули обвинувачення через незаконне втручання у роботу комп'ютерної мережі.

Зловмисник зламував акаунти у соцмережі Facebook підкріплював до них чужі банківські картки і купував цифрові послуги. Про які послуги йдеться та суму збитків поліція не повідомляє. Доступ до чужих облікових записів чоловік отримував, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, а банківські картки він купував у мережі DarkNet.

Під час обшуків вдома у підозрюваного поліція вилучила кілька комп’ютерів, з яких чоловік заходив в чужі облікові записи. Їх відправили на комп’ютерно-технічну експертизу.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру через несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та комп'ютерних мереж. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.