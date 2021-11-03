Веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації

Правоохоронці викрили ще одного юного хакера, який підробив «Дію» – онлайн-сервіс державних послуг. Про це повідомив Голова Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, кіберполіція у Харкові викрила 17-річного хлопця, який не просто підробив «Дію», а й створив найбільший канал розповсюдження підробки. На його телеграм-бот і канал, які вже заблоковані, підписалися понад 20 тис. осіб.

«Через чати можна було за 200 грн отримати доступ до фейкової «Дії», за 300 грн – оформити підроблений сертифікат про вакцинацію від Covid-19, а за 100 грн – фальшиве посвідчення водія», – повідомив подробиці Клименко.

За даними правоохоронців, система працювала за концептуально новою схемою: дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітуючу веб-сторінку додатку «Дія», і там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе. Крім цього, веб-платформа відображала підробний QR-код, який після сканування навіть демонстрував сторінку його успішної валідації.

На оперативному відео з квартири хлопця, яке оприлюднила кіберполіція, фігурант підтверджує, що почав займатися цим два місяці тому.

відео Нацполіції

«Трошки хотів наваритися на цьому. Це додаток, який ви встановлюєте собі на телефон. Коли відкриваєте, то бачите фейкову «Дію», так би мовити. Клон оригінальної «Дії», тільки дані можна будь-які писати», – розповів затриманий.

Голова Нацполіції назвав «чудовою» роботу юного хакера.

«Але принцип невідворотності покарання має працювати: він порушив закон, спекулюючи на складній ситуації в державі, тож має понести відповідне покарання», – повідомив Ігор Клименко.

Зазначимо, що це вже друге повідомлення про підробку державного додатка «Дія» за останній час. Як інформував ZAXID.NET, раніше 21-річний мешканець Запоріжжя створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн «Дії». Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 грн, а всі гроші приходили на особисту картку та картку його сестри.

У рекламі він вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь і цигарки. Також у фейковій «Дії» для Android можна було редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію. Хлопця затримали.

Зрештою, розробника фейкової «Дії» запросили на стажування у Мінцифри. Там він пропрацює до ухвалення вироку судом.