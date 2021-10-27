Кіберполіція викрила розробника фейкової копії додатку «Дія». Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, 21-річний хлопець сам розробив додаток зі схожим дизайном, у якому можна було створити будь-який «документ» – від паспорта до сертифіката про вакцинацію проти Covid-19.

«Фейкова копія не мала нічого спільного із застосунком «Дія», адже в розробки не було доступу до жодного з держреєстрів. Під час першої його перевірки можна викрити підробку. Зараз правоохоронці вживають заходів для блокування усіх каналів поширення фейку», – повідомив міністр.

Офіційний застосунок «Дія» можна завантажити лише у Play Market та App Store, а перевірити справжність документів – через QR-код або штрихкод.

«Ми відстежуємо всі відгуки та інформацію, пов'язану із «Дією», й постійно на зв’язку з нашими користувачами. Пишіть нам, повідомляйте про можливі шахрайські схеми та не беріть у них участі… Зараз встановлюють людей, які купили та користувались фейком», ­– зазначив Федоров.

Затриманому може загрожувати до шести років позбавлення волі.

Користувачів такого застосунку можуть притягнути до кримінальної відповідальності за підроблення документів. За це може загрожувати до 17 тисяч гривень штрафу, арешт, обмеження й навіть позбавлення волі.