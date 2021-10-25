Шахраї створили фейкову копію цифрового додатка «Дія» для підробки сертифікатів вакцинації проти COVID-19.

«Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн стилі «Дії», — повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він додав, що метою цієї програми є створення підробок ковідних сертифікатів, а також фейкових паспортів для покупки алкоголю неповнолітнім.

Міністр також зазначив, що документи не валідуються через QR. Федоров попередив «покупців» послуг цього додатку, що можна потрапити під статтю «підробка документів».

«Поставив завдання команді розробити новий електронний документ «паспорт в'язня», організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками», — написав Федоров.