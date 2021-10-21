Невакциновані туристи тепер мають на 72 години встановити додаток «Вдома», поки не зроблять ПЛР-тест

Міністерство цифрової трансформації оновило роботу мобільного додатку «Вдома» для тих, хто повертається в Україну з-за кордону. Відповідні зміни ухвалив Кабмін, повідомив у Facebook віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відтепер встановлювати мобільний додаток потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде.

«Мінцифра розробила застосунок «Вдома» у найважчий для країни час, за кілька днів. Він успішно виконав свою функцію. За минулий рік застосунком скористались майже 1 млн людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14 днів самоізоляції. Завдяки застосунку вони могли робити це вдома в зручних умовах. Або ж здати ПЛР-тест і завершити самоізоляцію. Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, Вдома змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години і не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото», – зазначив міністр.

Для реєстрації у застосунку потрібно буде вказати прізвище, ім’я, по батькові, серію та/або номер паспорта, місце самоізоляції, номер телефону.

Після цього упродовж 72 годин людина має зробити ПЛР чи антиген тест. У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, верифікованій Міністерством охорони здоров'я. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.

Якщо немає можливості встановлювати додаток, то українцям доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлять у в'їзді.

Як уточняє LB.ua, якщо ж людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів, які вибірково перевірятимуть перебуванням її у місці самоізоляції.

В червні 2021 року Кабінет міністрів скасував зобов'язання встановлювати мобільний додаток «Дій вдома» для тих, хто повертається в Україну з-за кордону, оскільки всі області України перейшли в «зелену» епідеміологічну зону.