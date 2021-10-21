Уряд оновив правила використання додатку «Вдома» для невакцинованих людей
Більше не потрібно регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити селфі
Міністерство цифрової трансформації оновило роботу мобільного додатку «Вдома» для тих, хто повертається в Україну з-за кордону. Відповідні зміни ухвалив Кабмін, повідомив у Facebook віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відтепер встановлювати мобільний додаток потрібно буде на 72 години, до моменту, поки людина зробить ПЛР-тест чи тест на антиген. Необхідності проходити контроль на основі даних геолокації та розпізнавання обличчя більше не буде.
«Мінцифра розробила застосунок «Вдома» у найважчий для країни час, за кілька днів. Він успішно виконав свою функцію. За минулий рік застосунком скористались майже 1 млн людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14 днів самоізоляції. Завдяки застосунку вони могли робити це вдома в зручних умовах. Або ж здати ПЛР-тест і завершити самоізоляцію. Тепер, враховуючи актуальну ситуацію, Вдома змінить свої функції. Його потрібно буде встановлювати лише на 72 години і не потрібно буде регулярно проходити контроль за даними геолокації та робити фото», – зазначив міністр.
Для реєстрації у застосунку потрібно буде вказати прізвище, ім’я, по батькові, серію та/або номер паспорта, місце самоізоляції, номер телефону.
Після цього упродовж 72 годин людина має зробити ПЛР чи антиген тест. У застосунок має підтягнутися негативний результат. Тест обов’язково має бути зроблений у лабораторії, верифікованій Міністерством охорони здоров'я. Після цього застосунок можна видалити. У випадку позитивного результату потрібно зателефонувати своєму сімейному лікарю.
Якщо немає можливості встановлювати додаток, то українцям доведеться пройти 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлять у в'їзді.
Як уточняє LB.ua, якщо ж людина з будь-яких причин не зробила тест після перетину кордону, через 72 години застосунок деактивується, а інформація автоматично передається до правоохоронних органів, які вибірково перевірятимуть перебуванням її у місці самоізоляції.
В червні 2021 року Кабінет міністрів скасував зобов'язання встановлювати мобільний додаток «Дій вдома» для тих, хто повертається в Україну з-за кордону, оскільки всі області України перейшли в «зелену» епідеміологічну зону.
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