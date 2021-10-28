Очільник Мінцифри Михайло Федоров, 21-річний порушник ім'я якого не розкривають, та заступник голови МВС Євген Єнін

Затриманому розробнику фейкової «Дії» запропонували стажування в Міністерстві цифрової трансформації. Але це не звільнить його від кримінальної відповідальності, повідомив заступник голови МВС Євген Єнін.

За його словами, кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який створив фейкову «Дію».

«Також швидко ми познайомили його з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Молодій людині запропонували спокутувати свою провину і постажуватися в міністерстві», – зазначив Єнін.

Перший заступник голови МВС наголосив, що перед законом всі рівні. Тому 21-річному розробникові фейкової «Дії» все-таки доведеться нести відповідальність за підробку.

Своєю чергою, за словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, 21-річний хлопець попрацює в міністерстві до ухвалення вироку судом.

«Він попрацює в нас над кількома соціально-значущими проектами, покаже себе. Одні з перших завдань – зробити багато різного дизайну соціальної реклами з кампаніями за вакцинацію та проти вживання молоддю алкоголю. Плануємо потім їх запускати. Призначимо у Мінцифри куратора, який контролюватиме роботу. Спробуємо спрямувати його можливості у потрібне русло», – написав він у своєму Telegram-каналі.

фото Мінцифри

Також Федоров розповів, що хлопець виявився «трохи сором'язливим, але дуже розумним, начитаним».

«Вже встиг попрацювати арбітражником, вміє програмувати і сам збирає весь дизайн у Figma», – додав міністр.

Окремо Федоров закликав українців більше нічого не підробляти, бо «цей канал потрапляння до Мінцифри більше не працює».

Як інформував ZAXID.NET, мешканець Запоріжжя створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн державного додатка «Дія». Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 грн, а всі гроші приходили на особисту картку та картку його сестри.

У рекламі він вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь і цигарки. Також у фейковій «Дії» для Android можна було редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.