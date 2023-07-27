У Моршині кілька сотень мобілізованих прийняли присягу на вірність українському народові. Воїнів привітали голова Львівської ОВА Максим Козицький, міський голова Моршина та голова Дрогобицької військової адміністрації. Військові пройшли відповідні навчання та отримали амуніцію й озброєння. Серед мобілізованих – успішні підприємці та ІТ-фахівці, які добровільно пішли в ЗСУ. Фото: Олександра Тіщенка

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