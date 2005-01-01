За сім років частка електромобілів у Львові зросте до 20%

У місті планують розширити мережу зарядних станцій для електромобілів

У Львові затвердили концепцію електромобільності, яка передбачає збільшення до 2025 року кількості електромобілів до 20% від загальної кількості зареєстрованих у Львові автомобілів. Окрім того, частка електротранспорту мала б зрости до 40% усього громадського транспорту. Відповідне рішення у п’ятницю, 5 січня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Як зазначається в прийнятій концепції, станом на квітень 2017 року згідно з даними Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області на обліку у Львові перебувало лише 90 електромобілів та 80 автомобілів із гібридним силовим агрегатом. Крім того, у публічному доступі в місті є 16 зарядних станцій для електромобілів, ще 23 зарядні станції експлуатуються на комерційних засадах.

Разом з тим, згідно з моніторингом, основним забруднювачем повітря у Львові є автомобільний транспорт.

Відтак, у мерії планують до 2025 року значно збільшити відсоток електротранспорту в місті: електромобілів – до 20%, громадського електротранспорту загалом – до 40%, а комунального – до 50%.

Для цього в місті розширять мережу зарядник станцій для електромобілів так, щоб вони були розташовані у межах 15-хвилинної пішої доступності від будь-якої точки міста, проводитимуть промоційні заходи та виставки для популяризації використання електромобілів.

«Основний фокус необхідно націлити на комунальний транспорт, приватний транспорт, розвиток мережі зарядних станцій, бізнес-середовище, наукову сферу. Ця концепція розглядається, як база для чітких планів, які будуть задовольняти потреби в усіх напрямках та сферах життя міста. Ця концепція відкриває діалог для обговорення, ініціювання та втілення конкретних заходів. На основі концепції будуть створені цільові програми розвитку ключових напрямків. Такі, як програма розвитку мережі електричних зарядних станцій, програма заходів з популяризації транспорту з електричним двигуном, програма розвитку міського громадського електротранспорту тощо», – мовиться в ухваленому виконкомом документі.

Планується, що таке збільшення відсотку електромобілів дозволить покращити стан повітря та знизити шумове навантаження в місті та підвищить енергоефективність міста, зменшивши споживання пального.

Нагадаємо, що раніше саме Львівська міськрада першою в Україні запровадила експериментальні дорожні знаки, які позначають місце зарядки для електромобілів.

Протягом 2018 року електромобілі ввозитимуть в Україну без сплати акцизів і ПДВ.