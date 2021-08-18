Упродовж доби в одеському дитячому центрі «Молода гвардія» зросла кількість інфікованих коронавірусом – наразі виявлено захворювання у 50 дітей і трьох вихователів. Причому проби біоматеріалу, взяті у частини дітей, направлені до київської референс-лабораторії, повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

«Станом на 18 серпня інфіковані коронавірусом 50 дітей і три вихователі. Більшість переносять захворювання в легкій формі чи в стані середньої тяжкості, чотирьох дітей госпіталізували до 3-ї дитячої лікарні, оскільки вони перебувають у групі ризику через інші захворювання», – зазначив Гончаров, якого процитував «Укрінформ».

За його словами, проби біоматеріалу, взяті більш як у 30-ти дітей, які отримали позитивний ПЛР-тест на Covid-19, направлені до київської референс-лабораторії на дослідження щодо інфікування цих хворих штамом «Дельта».

«Робити будь-які висновки зарано, треба дочекатися результатів досліджень референс-лабораторії», – зауважив санлікар.

Директорка обласного лабораторного центру Наталія Одарій-Захар’єва повідомила, що у 33 дітей швидкі тести показали штам «Дельта». За її словами, біоматеріали вже передали до Центру громадського здоров’я для підтвердження штаму, пише «Думская».

Табір «Зоряний» дитячого центру, в якому виявили спалах захворювання, переведений у закритий режим роботи, а дітей з сусідніх двох таборів планують відправити додому в автобусах чи у відокремлених вагонах – у населені пункти 18 областей України. Загалом у «Молодій гвардії» на оздоровленні та відпочинку перебуває близько 1200 дітей.