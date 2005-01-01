Кількість загиблих унаслідок виверження вулкана у Гватемалі зросла до 69

Кількість загиблих у результаті виверження вулкана Фуего в Гватемалі досягла 69 людей, повідомив директор Інституту судової медицини Гватемали Фануель Гарсія.

За його словами, які процитувала агенція Associated Press, тіла 17 загиблих вже ідентифікували. Найбільше – 60 людей – загинули в департаменті Ескуінтла. Ще дев'ятеро стали жертвами стихії у департаменті Сакатепекес. Кількість поранених у результаті удару стихії становить 46 людей, евакуйовано 3,26 тисячі людей.

Масштабне виверження вулкана Фуего в Гватемалі почалося 3 червня. Нинішнє виверження вулкана – найсильніше за останні десятиліття. Вулкан Фуего розташований приблизно в 40 кілометрах від столиці Гватемали і поруч з популярним серед туристів містом Антигуа.