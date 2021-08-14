Паводки на півночі Туреччини зруйнували будинки, мости, а також пошкодили автомобілі та дороги

Кількість загиблих в результаті сильних паводків на зсувів ґрунту на прибережній частині Туреччини зросла щонайменше до 40 осіб. Про це в суботу, 14 серпня, повідомляє Associated Press із посиланням на агентство з надзвичайних ситуацій та катастроф Туреччини.

Проливні дощі, які обрушилися на чорноморські провінції Бартин, Кастамону та Синоп, що на півночі країни, спричинили сильні паводки, які зруйнували будинки, п’ять мостів, а також пошкодили автомобілі та безліч доріг.

Відомо, що 34 людини загинули в Кастамону, ще шестеро в Синопі. Одна людина також пропала безвісти в районі Бартину, її розшукують. Загалом з регіону евакуювали 2250 людей, багатьох з них тимчасово розмістили в студентських гуртожитках.

Самі постраждалі від паводків райони вже оголосили зоною стихійного лиха, передає Hurriyet Daily News. Ці місця мають змогу відтермінувати сплату податків, а мешканцям постраждалих районів нададуть допомогу для покриття збитків від паводків.

Паводки почалися на півночі Туреччини одразу після лісових пожеж на західному і південному узбережжях. Сотні гектарів лісу згоріли вщент, а внаслідок тих пожеж загинули восьмеро людей.