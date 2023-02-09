В ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів

Кількість жертв землетрусів у Туреччині і Сирії перевищила 15 тисяч людей. Рятувальники продовжують намагатися врятувати невідому кількість людей, які все ще перебувають під завалами. Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило, що у цій країні, за останніми даними, загинули 12 873 людини. Понад 60 тисяч людей поранені.

Очікується, що кількість жертв землетрусу магнітудою 7,8, що стався різко зросте, оскільки рятувальні роботи наблизилися до 72-годинної позначки, яку експерти з надзвичайних ситуацій вважають найбільш вірогідним періодом для порятунку життів.

У Сирії загинули щонайменше 2 992 особи. Точну кількість поранених наразі встановлюють.

Згідно з даними турецького уряду, землетрус прямо вплинув на 16% населення Туреччини.

«Якщо поглянути на кількість населення, то цей землетрус безпосередньо вплинув на 13,5 мільйонів наших громадян. Ті будівлі, які були трохи пошкоджені першим землетрусом, після другого землетрусу, на жаль, опинилися в стані знесення», – зазначили в турецькому уряді.

Нагадаємо, що в ніч на 6 лютого на сході Туреччини та в Сирії сталася низка потужних землетрусів магнітудою до 7,7 балів. Унаслідок землетрусу зруйновані тисячі будинків, відомо про загибель понад 5 тисяч людей. Поранення отримали понад 20 тисяч людей.

Для ліквідації наслідків потужного землетрусу в Туреччину відправляться близько 100 українських рятувальників. 7 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині.