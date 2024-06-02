Китайська місія Chang'e-6, запущена 3 травня, готується завершити свій найважливіший етап

Посадковий та злітний модуль китайського зонда «Chang'e-6» успішно сів на звороті Місяця в рамках місії зі збирання ґрунту. Про це у ніч на 2 червня, повідомило агентство Reuters, посилаючись на Національне космічне управління Китаю (CNSA).

Як повідомляється, космічний апарат, який був запущений на початку травня із космодрому Веньчан на південному китайському острові Хайнань, торкнувся поверхні Місяця у визначеній зоні посадки – районі Південний полюс – Ейткен, 2 червня о 01:23 за Києвом (о 6:23 ранку за пекінським часом).

Після посадки апарат впродовж двох днів збиратиме зразки ґрунту із зворотного боку Місяця. Для цього він оснащений буром та роботизованою рукою. Загалом планується, що посадковий модуль пробуде на зворотному боці Місяця 48 годин. Після цього почнеться процес його повернення на Землю разом із зібраними зразками. Модуль злетить з поверхні і знову пристикується до основної частини місії. Після цього почнеться повернення додому. У разі успіху місії «Chang'e-6» Китай стане першою країною, що зібрала і доставила на Землю зразки Місяця.

Приземлення китайського зонда знаменує собою третю у світі посадку на Місяць цього року: японський посадковий модуль SLIM торкнувся землі в січні, а наступного місяця – посадковий модуль американського стартапу Intuitive Machines.

Зонд Changʼe-6, названий на честь китайської міфічної богині Місяця. Чотири роки тому Китай повернув зразки з ближнього боку Місяця, уперше з часів американської програми Apollo, яка завершилася в 1970-х роках. Китайські вчені проаналізували їх і виявили, що вони містять воду в крихітних кульках, занурених у місячний бруд.