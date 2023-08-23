Місія стартувала у липні 2023 року

Індія успішно приземлила космічний модуль у межах місії Chandrayaan-3 на Місяць, ставши четвертою країною у світі, яка змогла здійснити успішну посадку. Модуль приземлився в районі Південного полюса супутника Землі у середу, 23 серпня, повідомили у прес-службі Індійської організації космічних досліджень та розробок (ISRO).

Успішне приземлення індійського модуля відбулося о 15:34 за київським часом. Космічний модуль було запущено в межах місії Chandrayaan-3, яка стартувала 14 липня 2023 року.

«Chandrayaan-3 здійснила успішну м'яку посадку на Місяць», – повідомили у прес-службі ISRO.

Зазначимо, місія Chandrayaan-3 має на меті пошук водяного льоду на Місяці. Пошуки спрямовані на підтримку життєдіяльності майбутніх місячних колонізаторів.

Індія стала четвертою країною у світі, яка здійснила успішну посадку на Місяць. До того це зробили США, СРСР та Китай. Окрім того, Індія стала першою країною, яка приземлилась в районі Південного полюса, де раніше виявили сліди води. Попередня індійська місія Chandrayaan-2 була невдалою – у 2019 році космічний модуль посадити на поверхню Місяця не вдалося.

Нагадаємо, 20 серпня прес-служба «Роскосмосу» повідомили, що російська станція «Луна-25» розбилася об Місяць Знайти апарат і вийти з ним на зв’язок не вдалося. Станція перейшла на нерозрахункову орбіту, припинивши існування. Російська місія, покликана повторити успіх СРСР та посадити космічний модуль на Місяць провалилася.