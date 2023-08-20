«Луна-25» – це перша в сучасній історії Росії місячна місія

Російська місячна станція «Луна-25», попередньо, зіштовхнулася з Місяцем і розбилася. Знайти апарат і вийти з ним на зв’язок не вдалося. Станція перейшла на нерозрахункову орбіту, припинивши існування.

Як повідомили в «Роскосмосі» у неділю, 20 серпня, згідно з програмою польоту «Луна-25», космічний апарат мав перейти 19 серпня на передпосадкову еліптичну орбіту. Однак незабаром зв'язок із «Луна-25» перервався.

У «Роскосмосі» зазначили, що спроби знайти апарат та вийти з ним на зв'язок результатів не дали. Питаннями з'ясування причин втрати космічного апарату займеться спеціально сформована міжвідомча комісія.

«За результатами попереднього аналізу, у зв'язку з відхиленням фактичних параметрів імпульсу від розрахункових апаратів перейшов на нерозрахункову орбіту та припинив своє існування внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця», — зазначили там.

Днем раніше у держкомпанії повідомили, що видали космічному апарату імпульс для переходу станції на передпосадкову орбіту. Під час виконання операції на борту автоматичної станції сталася «нештатна ситуація», яка, мовляв, не дозволила виконати маневр із заданими параметрами.

Як пише російський сайт Meduza, автоматична станція «Луна-25» є першою в сучасній історії росії місячна місія. Попередню станцію «Луна-24» запустив 1976 року Радянський Союз. «Луна-25» стартувала з космодрому «Восточный» в Амурській області 11 серпня. За задумом, вона мала стати першою в історії станцією, яка сяде на Південному полюсі Місяця.

Серед основних завдань місії були відпрацювання технологій м'якої посадки, дослідження внутрішньої будови та розвідка ресурсів, зокрема води.

Посадка космічного апарата на поверхню природного супутника Землі очікувалася 21 серпня в районі на північ від кратера Богуславський. Планувалося, що місія триватиме протягом року.