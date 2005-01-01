Китай запровадив спеціальні 10-річні візи для висококваліфікованих фахівців

За новими візами зможуть звернутися фахівці у сфері нових технологій, підприємці та науковці

Китайська влада почала видавати спеціальні довгострокові візи, терміном від п’яти до десяти років, для залучення в країну підприємців і висококваліфікованих фахівців із-за кордону. Про це повідомляє BBC.

Правила видачі нових віз були оприлюднені Державним управлінням у справах іноземних фахівців спільно з міністерством закордонних справ і міністерством держбезпеки КНР. Візи дозволять в'їжджати в Китай необмежену кількість разів, і перебувати у країні не більше ніж 180 днів поспіль. Власники віз також зможуть привезти до країни дітей і подружжя.

За такими візами зможуть звернутися фахівці у сфері нових технологій, підприємці та науковці з найбільш затребуваних галузей, а також спортсмени-олімпійці або видатні діячі мистецтв. Заяви приймають онлайн, їх подання безкоштовне. Зовнішньополітичне відомство Китаю обіцяє обробляти їх у найкоротші терміни.

Китайська влада стверджує, що запровадженими новими візами скористаються щонайменше 50 тис. іноземців.

У 2016 році в Китаї запровадили конкурсну систему видачі робочих віз із метою виявити фахівців, яких країна хотіла залучити, і зменшити потік низькокваліфікованих мігрантів.