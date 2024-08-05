Низькоорбітальні супутники ефективніше передаватимуть дані й мають перевагу над супутниками, що знаходяться на вищих орбітах

Китай запустив свою першу партію супутників для створення власної мережі, що конкуруватиме зі Starlink від Space X. Про це повідомляє Reuters у понеділок, 5 серпня.

Як йдеться у матеріалі агентства, це важливий крок для Китаю у досягненні своєї стратегічної мети створення комерційного широкосмугового сузір'я, яке використовуватиметься споживачами та державними установами.

Запуск, здійснений компанією Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), відбувся з космодрому Тайюань у північній провінції Шаньсі. Це частина плану під назвою «Сузір'я тисячі вітрил» або G60 Starlink Plan, що передбачає розгортання понад 15 тис. супутників на низькій навколоземній орбіті.

Низькоорбітальні супутники ефективніше передаватимуть дані й мають перевагу над супутниками, що знаходяться на вищих орбітах. Супутники LEO зазвичай працюють на висоті від 300 км до 2 тис. км від поверхні Землі, пропонуючи економічні переваги та ефективнішу передачу даних порівняно з супутниками на вищих орбітах.

Reuters також зазначає, що така конкуренція також має військові наслідки й може вплинути на баланс сил між країнами.

«Сузір’я тисячі вітрил» SSST – одна з трьох китайських ініціатив, що мають на меті зрівнятися з можливостями SpaceX. Згідно з ініціативою цьогоріч Китай планує запустити 108 супутників, 648 – до кінця 2025 року, досягти глобального покриття мережі до 2027 року і розгорнути 15 тис. супутників до 2030 року.