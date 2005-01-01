Китайський автогігант Geely став найбільшим акціонером шведського концерну Volvo

Geely купує частку у Volvo

Китайська автомобільна група Geely купує частку у 8,2% шведського концерну Volvo AB в інвестфонду Cevian Capital. Про це заявили в китайській компанії, повідомляє Reuters.

Як зазначається, після отримання регулятивних дозволів і закриття угоди Geely стане власником найбільшої частки в акціонерному капіталі Volvo, яка є виробником вантажних автомобілів, автобусів, будівельного обладнання і дизельних двигунів. Сума угоди поки що не розголошується.

Відповідно до умов угоди, Geely придбає в Cevian усі належні інвестфонду папери Volvo: 88,47 млн акцій класу «A» і 78,77 млн акцій класу «B». Отже, Geely володітиме 15,6% голосуючих акцій Volvo.

«Ми раді досягти угоди з Cevian про покупку його частки у Volvo, що зробить нас найбільшим акціонером компанії, яка є світовим лідером у багатьох аспектах розробки, виробництва і продажу комерційних транспортних засобів», – заявив голова ради директорів Geely Лі Шуфу.

Зазначимо, що китайський автомобілебудівний концерн Geely викупив частину шведської компанії Volvo в в американського гіганта Ford у 2010 році за 1,8 млрд доларів.