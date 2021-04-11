Влада Китаю звинуватила національного лідера онлайн-торгівлі в порушенні антимонопольного законодавства

Китайська влада вирішила оштрафувати одного з найбільших онлайн-ритейлерів у світі, компанію Alibaba, на 18,2 млрд юанів (2,8 млрд доларів США). Компанію звинуватили в порушенні антимонопольних правил, повідомляє CNN.

Накладення штрафу відбулося на тлі конфлікту влади країни із засновником Alibaba Джеком Ма. Тепер його майданчик онлайн-торгівлі звинуватили в монопольній поведінці за «ексклюзивні торгові контакти», що забороняють продавцям виставляти свої товари на платформах конкурентів.

Штраф сягає 4% прибутку Alibaba в Китаї за 2019 рік і перевищує попередній рекордний штраф – 975 млн доларів, який довелося виплатити американському виробнику мікросхем Qualcomm у 2015 році.

Останніми місяцями Китай проводить жорстку політику щодо своїх технологічних гігантів. Мета цих заходів – «підтримка соціальної стабільності». Фактичний очільник Китаю Сі Цзіньпін назвав це пріоритетом на 2021 рік. Останній штраф Alibaba демонструє готовність регулюючих органів країни приборкати найвпливовіші підприємства.

Офіційний Пекін давно занепокоєний ростом фінтех-компаній, що роблять вразливою фінансову сферу держави. Зокрема компанія Ant контролює понад половину ринку електронних платежів, і чиновники шукають способів узяти її під контроль.

Уряд уже покарав низку інших технологічних гігантів, зокрема оштрафував за монополізм власників соцмережі TikTok і ухвалив нові правила, що дозволяють регулювати діяльність таких компаній, пише «Бабель».

Що відомо про Alibaba?

Цю компанію заснував Джек Ма в 1999 році. Відтоді вона стала одним з найбільших рітейлерів у світі, а Ма – найбагатшим бізнесменом в Китаї, адже його статки перевищували 60 млрд. доларів

Однак у листопаді 2020 року у Ма та його бізнесу почалися проблеми. Тоді зірвався перший публічний продаж на біржі акцій заснованої мільярдером компанії Ant Group (дочірньої компанії Alibaba). Вона могла залучити рекордні 37 млрд доларів, але через дії китайського регулятора ця угода була заблокована.

Після цього китайська влада застосувала додаткові обмеження щодо сектору споживчого кредитування та ввела нові правила, щоб стримати домінування інтернет-компаній.

Крім того, у грудні влада Китаю розпочала антимонопольне розслідування проти Alibaba. Через це Джек Ма втратив першість у рейтингу найбагатших китайців, опустившись на третю сходинку. Вказівка зупинити публічну первинну пропозицію компанії надійшла безпосередньо від Сі Цзіньпіна.

З кінця минулого року Ма поводиться дуже тихо. Після критики бізнесменом уряду той заборонив продаж акцій його фінтех-компанії Ant, що могла б стати найуспішнішою у світі. З тих пір бізнесмен лише один раз з’явився на людях – у відеоролику, і отримав наказ переглянути свій бізнес.